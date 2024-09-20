Чемпион НБА объяснил, почему Майкл Джордан добился бы успеха в качестве тренера

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве игрока («Чикаго Буллз» — дважды) и ассистента («Лос-Анджелес Лейкерс» — дважды) Крэйг Ходжес предположил, что легендарный баскетболист Майкл Джордан преуспел бы в качестве главного тренера.

«Он вносил интенсивность не только в матчи, но и в тренировочный процесс, что заставляло всех вокруг него улучшать свою игру. Когда вы смотрите на таких игроков, как Мэджик [Джонсон] и [Ларри] Бёрд, вы видите, что, хотя они были великими игроками, их тренерские навыки были обычными. Ведь передать величие сложно.

Величие рождается из опыта. Это то, чем мы делились друг с другом каждый день на тренировках — разными подходами и взглядами. Поэтому, когда начинался сезон, нам редко приходилось принимать кардинальные решения и вносить большие изменения», — заявил Ходжес в подкасте BlackTree TV.