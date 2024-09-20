«100% он там прибавит». Президент РФБ Кириленко оценил переход Егора Дёмина в NCAA

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко высоко оценил переход 18-летнего российского баскетболиста, играющего на позиции защитника, Егора Дёмина, который проведёт предстоящий сезон за Университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.

«Конечно, слежу за карьерой Егора Дёмина. Я на связи с его папой. Очень рад, что уехал в мою родную Юту (смеётся). Действительно, там великолепный университет BYU: отличные возможности, залы и тренировки. Что касается баскетбольного мастерства, то 100% он там прибавит.

Главное, чтобы обходилось без травм. Важна и адаптация к северо-американскому баскетболу, потому что он другой. Это не европейский баскетбол. Нужно быть чуть более эгоистичным — в хорошем плане. Чуть больше брать на себя, играть с мячом. В плане умений это всё у Егора есть. Но вопрос, как быстро он сможет адаптироваться и привыкнуть к другой жизни.

Хочется пожелать, чтобы как можно безболезненнее прошёл этот период. Дёмин находится в списке кандидатов на драфт НБА. Всё зависит от него», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.