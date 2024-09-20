Кириленко объяснил, что нужно для возвращения России в международный баскетбол

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко объяснил что необходимо для возвращения сборной России на международную арену.

— Как будет вестись работа по возвращению на международную арену?

— Мы на связи постоянно и общаемся на регулярной основе с ФИБА. Как я уже сказал, это очень сложно. Потому что ФИБА — это одна из структур в иерархии МОК. Конечно, многое зависит от рекомендаций МОК. Естественно, ни одна международная организация, которая есть: футбольная, баскетбольная, гандбольная — не пойдёт в конфронтацию. Как только это случится, то будет как с боксом: федерация мгновенно будет исключена из олимпийского движения и будет заниматься своими делами.

У МОК будут выборы. Думаю, что наша участь или судьба будет зависеть от общего спортивного климата. Баскетбол не индивидуальный вид спорта. В индивидуальных видах спорта есть ещё какие-то возможности подключать спортсменов в обособленном порядке. В командном виде спорта это невозможно. В ближайшее время будут какие-то кейсы. И на основе этого опыта, каких-то случаев из других видов спорта и будет собрано мнение: когда, кого, в какое соревнование, какой формулировкой допустить.

Понятно, что вся ситуация, которая есть на сегодняшний день, на мой взгляд, вопиющая несправедливость. Спортсмены не имеют никакого отношения к происходящему. Олимпийское движение создано для того, чтобы именно таких случаев не происходило: чтобы не было политической и религиозной подоплёки. Любой человек, который вне этого, может участвовать в Олимпиаде. К сожалению, это не так, как показывает практика. Меня это очень сильно расстраивает. Именно поэтому и писали хартию», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.