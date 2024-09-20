Перасович оценил форму УНИКСа перед новым сезоном Единой лиги

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович высказался о состоянии команды перед началом нового сезона Единой лиги, который стартует 21 сентября.

«К сожалению, предсезонная подготовка не обошлась без нескольких досадных травм наших баскетболистов. Мы сыграли семь игр, три из них — в Суперкубке, и выполнили поставленные задачи. Завтра стартует сезон, который будет очень длинным.

Для меня всегда важно хорошо начать чемпионат, но ещё важнее то, как мы его закончим. Нам нужно набраться терпения, поскольку повреждения некоторых игроков ограничивают наши возможности», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.