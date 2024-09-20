«Сложно представить другого». В ЦСКА поддержали переизбрание Кириленко на пост главы РФБ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу переизбрания прославленного российского баскетболиста Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Несмотря на все сложности, Андрей Геннадьевич делал и делает очень многое для отечественного баскетбола. Он по-прежнему остаётся энергичным руководителем. Мне сложно представить другого кандидата вместо него. Хочется поздравить его с избранием.

Желаю ему реализации всех замыслов его команды. Андрей Геннадьевич в текущей непростой ситуации делает всё возможное, чтобы наш баскетбол в условиях санкций оставался жив и развивался», — цитирует Ватутина Metaratings.