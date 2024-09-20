Кириленко высказался о новом сезоне Единой лиги и выбрал клуб, за который будет болеть

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко высказался о предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ и выбрал клуб, за который будет болеть.

«На основе предсезонки мне нравится ЦСКА. Гораздо больше, чем в прошлом. Хотя в прошлом сезоне они выиграли Единую лигу ВТБ. Сейчас они выглядят более солидно. Аврамович очень многое добавил команде: лидер и очень самобытный командный игрок. «Зенит» выглядит очень мощно. Думаю, что они тоже будут претендовать на титул.

УНИКС очень хорошо выглядит. Пока не знаю, чего ждать от «Локомотива-Кубань»: к тренеру не могу привыкнуть (смеётся). Я желаю Ведищеву удачи как тренеру. Но у меня в голове, что он президент. Хочется пожелать удачи. У клуба огромное количество ребят, которые вышли из академии. Хочется, чтобы они играли и получали время.

Если говорить о команде, за которую я болею, то это, конечно, МБА-МАИ. Тот вектор, который взят клубом с самого начала, мне по душе», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.