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«Такая резкая смена». Кириленко выделил главное удивление перед началом сезона Единой лиги

«Такая резкая смена». Кириленко выделил главное удивление перед началом сезона Единой лиги
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Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко отметил главную неожиданность перед началом сезона Единой лиги ВТБ.

«Конечно, удивился, когда узнал, что Андрей Ведищев стал тренером «Локомотива». У тебя иногда есть к какому-то человеку некая грань: это президент клуба, а это — тренер. Это такая резкая смена получилась. Например, Виталий Фридзон стал играющим президентом клуба.

Я до сих пор не могу привыкнуть, что он президент клуба, ещё и играет! То же самое с Андреем: я пока ещё не могу понять, что он за тренер. Мне нужно посмотреть сезон и игры, чтобы дать какое-то мнение. Но то, что он разбирается в баскетболе — у меня вопросов нет», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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