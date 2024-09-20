«Такая резкая смена». Кириленко выделил главное удивление перед началом сезона Единой лиги

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко отметил главную неожиданность перед началом сезона Единой лиги ВТБ.

«Конечно, удивился, когда узнал, что Андрей Ведищев стал тренером «Локомотива». У тебя иногда есть к какому-то человеку некая грань: это президент клуба, а это — тренер. Это такая резкая смена получилась. Например, Виталий Фридзон стал играющим президентом клуба.

Я до сих пор не могу привыкнуть, что он президент клуба, ещё и играет! То же самое с Андреем: я пока ещё не могу понять, что он за тренер. Мне нужно посмотреть сезон и игры, чтобы дать какое-то мнение. Но то, что он разбирается в баскетболе — у меня вопросов нет», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.