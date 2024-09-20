Чемпион НБА рассказал, что ему импонирует в Викторе Вембаньяме

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест высказался о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Мне он нравится, он придерживается старой школы. Он действительно увлечён своим делом и стремится стать лучшим защитником года. Я слышал, как он сказал Руди Гоберу: «Это твоя последняя возможность». Это мне очень импонирует.

Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что он сможет сделать. Но если бы мне пришлось выбрать одного игрока, который является настоящим секретным оружием, я бы, вероятно, выбрал Вембаньяму», — заявил Сэндифорд-Артест в эфире SiriusXM NBA Radio.