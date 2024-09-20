Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда НБА, чьи ключевые игроки заработают суммарно более $ 700 млн

Названа команда НБА, чьи ключевые игроки заработают суммарно более $ 700 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер ESPN Бобби Маркс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвал команду Национальной баскетбольной ассоциации, ключевые игроки которой заработают суммарно более $ 700 млн.

Маркс отмечает, что контракты троих самых высокооплачиваемых игроков «Филадельфии Сиксерс» — центрового Джоэла Эмбиида, лёгкого форварда Пола Джорджа и разыгрывающего Тайриза Макси — оцениваются в $ 715 млн (суммарно по контрактам).

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что Джоэл Эмбиид готовится продлить контракт с «Филадельфией Сиксерс». Согласно сообщениям, он подпишет трёхлетнее максимальное продление на сумму $ 193 млн с опцией игрока в сезоне-2028/2029.

Летом Тайриз Макси заключил новый контракт с командой. Стороны подписали пятилетнее соглашение, по условиям которого игрок заработает $ 205 млн.

Сейчас читают:
Эмбиид продлит контракт с «Филадельфией», центровой заработает $ 193 млн — The Athletic
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android