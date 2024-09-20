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Форвард Никита Курбанов выделил клубы Единой лиги, которые составят конкуренцию ЦСКА

Форвард Никита Курбанов выделил клубы Единой лиги, которые составят конкуренцию ЦСКА
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов назвал основных конкурентов своей команды в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Основные соперники всё те же: «Зенит», УНИКС и «Локо». Надо ещё отметить, что «Уралмаш» сейчас собрал хороший состав: думаю, что они могут многим потрепать нервы. Особенно в домашних матчах.

Сложно сказать, кто из них выглядит лучше, мы ведь не играли с «Зенитом». Ты не можешь их оценивать по одному турниру или по какому‑то скаутингу, смотря на них по телевизору. С соперником необходимо сыграть, почувствовать, и только тогда ты будешь понимать, что к чему. В нынешнем году нельзя говорить о каком-то одном фаворите: у всех равные шансы на победу», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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