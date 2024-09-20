Обнародован бюджет клуба Евролиги, который играл в Суперкубке Единой лиги — 2024

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович сообщил, что бюджет клуба в сезоне-2024/2025 составит € 20–22 млн, из которых € 14,3 млн пойдут на зарплаты игрокам.

«Общий бюджет на игроков составляет € 14,3 млн. Общие расходы клуба мы оцениваем в € 20–22 млн.

На данный момент мы продали 10 191 абонемент на сезон, плюс 350 выкупили спонсоры. Это принесло доход в размере € 3,9 млн. Налоги составляют 10%. Билеты на отдельные матчи будут значительно дороже, а абонементы будут продаваться до 30 сентября. Цены на билеты на отдельные матчи будут объявлены в понедельник, 22 сентября.

Наши цели на сезон ясны: защитить все три внутренних титула и быть в десятке лучших в Евролиге. Если кто-то считает это нереальным или уже критикует это, ну что ж, ладно. В прошлом году мы выиграли все три домашних трофея. Нам нужно реально оценивать ситуацию и шаг за шагом двигаться к цели», — приводит слова Човича Meridiansport.