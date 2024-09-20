Младший сын Леброна ответил на вопрос, обыграет ли он отца в игре один на один

Брайс Джеймс, младший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, уверен, что обыграет отца в игре один на один.

«Кто победил бы в нашем поединке один на один? Я!» — приводит короткий ответ Брайса издание Sportskeeda.

Сын Леброна Брайс имеет право выйти на драфт Национальной баскетбольной ассоциации в 2026 году.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса, старшего сына Леброна, под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года. После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.