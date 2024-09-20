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Майкл Джордан встретился с российским олигархом во время матча ЛЧ

Майкл Джордан встретился с российским олигархом во время матча ЛЧ
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Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан встретился с российским олигархом, владельцем клуба «Монако» Алексеем Федорычевым во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором монегаскская команда играла с испанской «Барселоной».

В состоявшемся 19 сентября матче «Монако» победил «Барселону со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Майкл Джордан является лучшим баскетболистом в истории (по версии экспертов ESPN). Он сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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