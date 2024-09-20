«Бруклин Нетс» намерен подписать игрока сборной Китая Юнси Цуя

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» намерен подписать двусторонний контракт с китайским форвардом Юнси Цуем. Об этом сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Бруклин Нетс» собирается подписать на двусторонний контракт игрока из Китая Юнси Цуя. По соглашению он заработает в предстоящем сезоне около $ 580 000», — сообщил Чарания в соцсетях.

Юнси Цуй в среднем набирал три очка за матч в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Летней лиге НБА в это межсезонье.

21-летний форвард ростом 2,01 метра в прошлом году выступал за команду «Гуанчжоу Лунг Лайонс» в китайской лиге CBA, набирая в среднем 15,7 очка и делая 5,8 подбора за игру.

Цуй играл за сборную Китая на чемпионате мира 2023 года, где в среднем набирал три очка и два подбора за игру.