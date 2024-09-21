Софьян Диоп из «Ниццы» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри
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Хавбек «Ниццы» Софьян Диоп отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Стефена Карри.
В матче 5-го тура французской Лиги 1 между командами «Ницца» и «Сент-Этьен» 24-летний футболист Софьян Диоп отпраздновал седьмой гол своей команды в стиле звёздного разыгрывающего защитника НБА из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, изобразив фирменный жест американца «Night Night».
Софьян Диоп
Фото: Кадр из трансляции
«Ницца» одержала победу в этом матче со счётом 8:0.
Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
8 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Батубинсика – 4' 2:0 Н'Домбеле – 7' 3:0 Шо – 24' 4:0 Мукоко – 26' 5:0 Гессан – 36' 6:0 Мукоко – 39' 7:0 Диоп – 75' 8:0 Росарио – 86'
Карри на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. Также Стефен является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.
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