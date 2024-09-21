Софьян Диоп из «Ниццы» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Хавбек «Ниццы» Софьян Диоп отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Стефена Карри.

В матче 5-го тура французской Лиги 1 между командами «Ницца» и «Сент-Этьен» 24-летний футболист Софьян Диоп отпраздновал седьмой гол своей команды в стиле звёздного разыгрывающего защитника НБА из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, изобразив фирменный жест американца «Night Night».

Софьян Диоп Фото: Кадр из трансляции

«Ницца» одержала победу в этом матче со счётом 8:0.

Карри на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. Также Стефен является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.