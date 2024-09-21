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Софьян Диоп из «Ниццы» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Софьян Диоп из «Ниццы» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри
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Хавбек «Ниццы» Софьян Диоп отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Стефена Карри.

В матче 5-го тура французской Лиги 1 между командами «Ницца» и «Сент-Этьен» 24-летний футболист Софьян Диоп отпраздновал седьмой гол своей команды в стиле звёздного разыгрывающего защитника НБА из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, изобразив фирменный жест американца «Night Night».

Софьян Диоп

Софьян Диоп

Фото: Кадр из трансляции

«Ницца» одержала победу в этом матче со счётом 8:0.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
8 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Батубинсика – 4'     2:0 Н'Домбеле – 7'     3:0 Шо – 24'     4:0 Мукоко – 26'     5:0 Гессан – 36'     6:0 Мукоко – 39'     7:0 Диоп – 75'     8:0 Росарио – 86'    

Карри на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. Также Стефен является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.

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