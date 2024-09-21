Баскетболист «Локо» Би Джей Джонсон рассказал, как Коби Брайант помог его школе

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон рассказал об учёбе в школе, в которой в своё время учился легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант.

«Да, я учился в школе Lower Merion в западной части Филадельфии. Это было в старших классах, и в тот же год, когда я пришёл, Коби пожертвовал школе кучу денег.

На них построили новый спортзал, который с тех пор так и называется — «Гимназиум Коби Брайанта», — рассказал Би Джей Джонсон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Минувшим летом американский игрок перешёл в краснодарскую команду из «Пармы». В прошлом сезоне он набирал в 18,5 очка, 5,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Читайте полное интервью баскетболиста «Локомотива-Кубань» Би Джея Джонсона на «Чемпионате».