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«Появилась возможность заработать». Американский форвард — о переходе в «Локо»

«Появилась возможность заработать». Американский форвард — о переходе в «Локо»
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Лёгкий форвард Би Джей Джонсон высказался о своём переходе из «Пармы» в «Локомотив-Кубань» минувшим летом.

«Сложно ли было решиться перейти в «Локомотив-Кубань»? Нет. В баскетбол я играю для того, чтобы моя семья жила в достатке.

В «Парме» я провёл хороший сезон и благодаря этому появилась возможность заработать для моей семьи больше. «Локо» сделал предложение — я согласился. Я живу в районе, где много хороших ресторанов, торговых центров, всяких других приятных мест. Меня всё устраивает. Семья со мной, им тоже хорошо здесь.

Моей жене есть чем заняться. Моей дочери есть чем заняться. Им комфортно, и я рад», — сказал Би Джей Джонсон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью баскетболиста «Локомотива-Кубань» Би Джея Джонсона на «Чемпионате».
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