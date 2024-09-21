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«Необычно и забавно». Игрок «Локо» Джонсон — о ничейном результате в баскетбольном матче

«Необычно и забавно». Игрок «Локо» Джонсон — о ничейном результате в баскетбольном матче
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон высказался о ничейном результате в предсезонном матче с турецким «Тюрк Телекомом». Команды не смогли выявить победителя, закончив встречу со счётом 88:88.

«Со мной такое раньше не происходило. Было необычно и забавно. Но у нас на первом месте всё же был не результат, а наигрывание взаимопонимания. У соперника, думаю, тоже. Так что ничья и ничья, окей, идём дальше», — сказал Би Джей Джонсон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Минувшим летом американский игрок перешёл в краснодарскую команду из «Пармы». В прошлом сезоне он набирал в 18,5 очка, 5,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Читайте полное интервью баскетболиста «Локомотива-Кубань» Би Джея Джонсона на «Чемпионате».
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