«Щёлкает переключатель, и тогда держись». Джонсон — об эмоциях во время игр

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон рассказал, влияют ли как-то на него полные трибуны болельщиков во время матчей.

«В Краснодаре, кстати, когда я приезжал с «Пармой» в плей-офф, поддержка была в порядке. Но, как мне кажется, я одинаково играю хоть на переполненной арене, хоть при пустых трибунах. По жизни я абсолютно спокойный.

А в игре у меня два режима: основной — тоже спокойный, но в некоторых ситуациях щёлкает переключатель, и тогда держись. Другое дело, что до этого переключателя очень сложно добраться», — сказал Би Джей Джонсон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью баскетболиста «Локомотива-Кубань» Би Джея Джонсона на «Чемпионате».