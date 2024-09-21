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Леброн Джеймс раскрыл, с чем столкнулся на первой тренировке с сыном в «Лейкерс»

Леброн Джеймс раскрыл, с чем столкнулся на первой тренировке с сыном в «Лейкерс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о первых совместных тренировках со своим старшим сыном Бронни Джеймсом, выбранном на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под 55-м номером.

«Это совершенно другое чувство в том смысле, что теперь, когда Бронни в команде, я смотрю на вас двоих прямо сейчас и думаю, что это одно из величайших событий в мире — иметь возможность работать со своим ребёнком.

На этой неделе мы вернулись в спортзал, и это был, по сути, первый раз, когда я и Бронни оказались на площадке как профессионалы, тренируясь, соревнуясь друг с другом и готовясь к сезону.

Были моменты, когда я немного терял концентрацию, хотя обычно со мной такого не бывает на площадке. Но иногда я просто останавливался и наблюдал за ним, смотрел, как он готовится и стремится к цели. Этот год будет невероятным для меня, и я надеюсь, что и для него тоже», — заявил Джеймс в эфире шоу GoJo & Golic.

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