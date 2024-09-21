«У меня пошла кровь». Экс-игрок НБА вспомнил случай, связанный с Кевином Гарнеттом

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри рассказал о случае с Кевином Гарнеттом, который произошёл, когда они оба играли за «Миннесоту Тимбервулвз» в конце 1990-х.

«Однажды, когда мы шли на тренировку, Кевин Гарнетт схватил меня за уши так сильно, что у меня из них пошла кровь.

Но я был в таком восторге, что сначала подумал: «Да!» А потом заметил: «Эй, у меня кровь идёт, чувак!» Но это в его стиле», — рассказал Стефан Марбэри во время подкаста Roommates Show.

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