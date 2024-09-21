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Представлен график совокупных доходов игроков НБА по возрастам с 1990-х годов

Представлен график совокупных доходов игроков НБА по возрастам с 1990-х годов
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Баскетбольный портал Hoopshype в своей социальной сети обнародовал график, показывающий распределение совокупных зарплат игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по возрастным категориям с 1990-х годов.

Фото: x.com/hoopshype

На горизонтальной оси отображается возраст игроков, а на вертикальной — общая сумма зарплат, выплаченных игрокам данного возраста.

Примечательно, что наибольшие суммы зарплат среди игроков лиги приходятся на возрастной диапазон от 24 до 31 года с пиком на уровне $ 8 млрд в возрасте 27-28 лет. По мере старения игроков их общие заработки существенно снижаются, и после 36 лет доходы падают до менее $ 2 млрд.

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