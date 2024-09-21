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Леброн: это было невероятное мгновение, я был рад быть рядом со Стефеном Карри

Леброн: это было невероятное мгновение, я был рад быть рядом со Стефеном Карри
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о совместном выступлении с разыгрывающим «Голден Стэй Уорриорз» Стефеном Карри в составе сборной США по баскетболу на минувших Олимпийских играх, которые прошли в Париже.

— Вы упомянули, что Стефен Карри записал для вас видео. У вас с ним было много противостояний на площадке, но также у вас сложились близкие отношения. Каково было наблюдать за его первыми Олимпийскими играми и тем путём, который он прошёл?
— Я много говорил с ним об этом, и для него это был первый опыт участия в Олимпиаде. Хотя он был новичком, было видно, что каждый момент был для него значимым. Я знал, что он скоро проявит себя. Стеф сделал всё возможное: удачно забил важные мячи и удивил всех соперников. Это было невероятное мгновение, и я был рад быть рядом с ним, — сказал Джеймс во время шоу GoJo & Golic.

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