Родман — о Ким Чен Ыне: мы выпивали водку, и я ему сказал: «Как насчёт Чикаго?»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман рассказал о разговорах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во время регулярных встреч.

— Вы встречались с Ким Чен Ыном семь раз. Что Трамп говорил о том, как вы подготовили почву для его встречи с Ким Чен Ыном?

— Да, это было в Сингапуре, если не ошибаюсь. Я был там, когда Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Я находился в комнате, был свидетелем всего этого. И, знаете, Трамп сказал, что они были на одной волне. Это было удивительно. Они даже дали мне символический ключ от страны.

— Вам действительно дали ключ от Северной Кореи? Где он? У вас дома? Здесь его нет.

— Нет, здесь его нет. Когда он вручил мне этот ключ, это было невероятно. Он сказал, что я могу вернуться в его страну в любое время. Это было потрясающе. Но я не хочу вдаваться в детали, думаю, многие уже знают об этом. Возвращаясь к Ким Чен Ыну — он однажды сказал мне: «Если бы у меня было одно желание...»

Я спросил его: «Какое?» И он ответил: «Я бы хотел поехать в Америку и посетить «Мэдисон Сквер Гарден». Я тогда спросил: «Почему именно «Мэдисон Сквер Гарден»? А как насчёт Чикаго или Белого дома?» Мы тогда выпивали водку, и я ему сказал: «Как насчёт Чикаго?» Он ответил: «Это тоже было бы неплохо, но я не стал бы на это рассчитывать».

— Невероятно.

— Да, он действительно хочет побывать в Америке, — рассказал Родман во время подкаста Got Soul Podcast.