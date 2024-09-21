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«Это всё, что они получили?» Родман рассказал, как он отреагировал на обмен в «Чикаго»

«Это всё, что они получили?» Родман рассказал, как он отреагировал на обмен в «Чикаго»
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался по поводу своего обмена в «Чикаго Буллз» в 1995 году, будучи игроком «Сан-Антонио Спёрс».

— Что ты почувствовал, когда тебя обменяли в «Чикаго»? Это было неожиданно, ведь Майкл считался твоим соперником.
— Он не был врагом, скорее это было спортивное соперничество. Я как раз был в Лас-Вегасе, когда узнал, что меня обменяли в «Чикаго». Я подумал: «Отлично». А потом услышал, что меня обменяли на Уилла Пердью. Я был удивлён: «Серьёзно? Это всё, что они получили за меня?»

Они явно хотели, чтобы я покинул «Сан-Антонио». Уилл Пердью — хороший игрок, но это не то же самое, что получить звезду уровня Кевина Макхейла или Ларри Бёрда из «Бостона». Но в итоге я рад, что нас не обменяли раньше и мы не выиграли чемпионат с «Сан-Антонио», иначе я бы мог там остаться навсегда, — сообщил Родман во время подкаста Got Soul Podcast.

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