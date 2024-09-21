Леброн — об ОИ-2024: мы называли себя «Мстителями» и сделали всё возможное для победы

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление в составе сборной США на минувших Олимпийских играх, которые прошли в Париже.

— На Олимпийских играх в Париже ты и твоя команда, которую прозвали «Мстители», завоевали золото. Это был потрясающий турнир. Чем он был особенным? Как ты сравниваешь его с другими олимпийскими командами, в которых тебе довелось участвовать?

— Уникальное событие, ведь мои предыдущие Олимпийские игры были в 2012 году в Лондоне. Прошло 12 лет с тех пор, как я в последний раз играл за олимпийскую сборную. Возможность снова выйти на площадку вместе со Стефом Карри, Кевином Дюрантом, моим товарищем по команде [«Лейкерс»] Энтони Дэвисом и всей остальной командой была невероятной.

Играть под руководством Стива Керра, с которым у меня было много соперничества за эти годы, а также вновь работать с моими бывшими тренерами Эриком Споэльстрой и Тайроном Лю — это было незабываемое лето. Мы действительно называли себя «Мстителями» и сделали всё возможное, чтобы победить. Нам удалось завоевать золото и с гордостью представить США, — рассказал Джеймс во время шоу GoJo & Golic.