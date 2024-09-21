Леброн рассказал о чести быть знаменосцем на ОИ, упомянув трудные времена в США

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своих впечатлениях от того, что вместе с теннисисткой Кори Гауфф был знаменосцем сборной США на прошедших Олимпийских играх в Париже.

«Когда я впервые услышал, что моё имя упоминается в этом контексте, я не знал, как на это реагировать. Видел многих знаменосцев и выдающихся спортсменов, которые несли наш флаг и представляли нашу страну. И вот, на командном собрании, Стеф показал видео, а затем объявил перед всей командой, что меня выбрали знаменосцем вместе с замечательной Коко Гауфф.

Этот момент был по-настоящему ошеломляющим. Было трудно поверить, что я возглавлю нашу делегацию в Париже с флагом в руках. Было невероятное чувство гордости — осознавать, что это значит для нашей страны. Я понимаю, что сейчас наша страна переживает трудные времена, и люди разделены разными мнениями и чувствами.

Но в тот момент казалось, что это не имеет значения — все были едины под красно-бело-синим флагом, представляя нашу страну и наших выдающихся спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Это был незабываемый момент для меня, моей семьи, друзей и всех, кто за нас болел», — рассказал Джеймс во время шоу GoJo & Golic.