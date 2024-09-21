Гарнетт — о потенциале Флэгга: давно у нас не было такого белого спортсмена

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высоко оценил потенциал вероятного первого номера драфта НБА — 2025 Купера Флэгга.

«Когда речь идёт о лидерских качествах, он уже привык к вниманию, которое получал в старших классах. Привык быть лидером команды и что его узнают в спортзале. Эта слава всегда была с ним. Присоединившись к команде, он становится частью группы других выдающихся и талантливых игроков.

Давно у нас не было такого впечатляющего белого спортсмена. Это действительно так. У него есть поддержка. Теперь всё зависит от того, как он будет расти и развиваться», — сказал Гарнетт в рамках подкаста ALL THE SMOKE.