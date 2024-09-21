Болельщики обеспокоены здоровьем Майкла Джордана после его посещения матча ЛЧ

Множество болельщиков выразили обеспокоенность, когда увидели легендарного баскетболиста прошлых лет Майкла Джордана на футбольном матче 1-го тура Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Монако» 19 сентября в Фонвьей (Монако).

Портал Bleacher Report Football на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию легендарного баскетболиста на трибунах, которая собрала более 17,6 млн просмотров и сотни комментариев.

На фотографии, которая уже была репостнута более 3600 раз, шестикратный чемпион НБА улыбается в чёрной кепке и рубашке. Но его глаза были налитыми кровью из-за оранжево-жёлтого пигмента.

Майкл Джордан Фото: Chris Ricco — UEFA/UEFA via Getty Images

Фанаты немедленно устремились в раздел комментариев, задаваясь вопросом, стоит ли им беспокоиться о здоровье Джордана. Некоторые пользователи считают, что его глаза были признаком печёночной недостаточности.