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Болельщики обеспокоены здоровьем Майкла Джордана после его посещения матча ЛЧ

Болельщики обеспокоены здоровьем Майкла Джордана после его посещения матча ЛЧ
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Множество болельщиков выразили обеспокоенность, когда увидели легендарного баскетболиста прошлых лет Майкла Джордана на футбольном матче 1-го тура Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Монако» 19 сентября в Фонвьей (Монако).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Портал Bleacher Report Football на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию легендарного баскетболиста на трибунах, которая собрала более 17,6 млн просмотров и сотни комментариев.

На фотографии, которая уже была репостнута более 3600 раз, шестикратный чемпион НБА улыбается в чёрной кепке и рубашке. Но его глаза были налитыми кровью из-за оранжево-жёлтого пигмента.

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Фото: Chris Ricco — UEFA/UEFA via Getty Images

Фанаты немедленно устремились в раздел комментариев, задаваясь вопросом, стоит ли им беспокоиться о здоровье Джордана. Некоторые пользователи считают, что его глаза были признаком печёночной недостаточности.

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