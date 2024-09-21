«Вдохновляющий пример». Леброн Джеймс назвал гимнастку, которой восхищается

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что восхищается американской гимнасткой и семикратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз.

«Мне всегда интересно наблюдать за лёгкой атлетикой и гимнастикой. Удивительно видеть, как Симона Байлз продолжает доминировать в своём виде спорта на таком высоком уровне — это действительно впечатляет.

Особенно важно, когда у меня дома растёт чернокожая девочка, которая увлекается гимнастикой и волейболом, иметь такой вдохновляющий пример, как Симона. Также мне очень нравится смотреть лёгкую атлетику. Бегуны поражают своей невероятной скоростью.

Будь то дистанции на выносливость, такие как 400 метров, или эстафеты 4x100 — это завораживает. Мне просто приятно наблюдать за лёгкой атлетикой и видеть выдающихся спортсменов со всего мира. Это действительно впечатляет», — заявил Джеймс во время шоу GoJo & Golic.