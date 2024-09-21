Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вдохновляющий пример». Леброн Джеймс назвал гимнастку, которой восхищается

«Вдохновляющий пример». Леброн Джеймс назвал гимнастку, которой восхищается
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что восхищается американской гимнасткой и семикратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз.

«Мне всегда интересно наблюдать за лёгкой атлетикой и гимнастикой. Удивительно видеть, как Симона Байлз продолжает доминировать в своём виде спорта на таком высоком уровне — это действительно впечатляет.

Особенно важно, когда у меня дома растёт чернокожая девочка, которая увлекается гимнастикой и волейболом, иметь такой вдохновляющий пример, как Симона. Также мне очень нравится смотреть лёгкую атлетику. Бегуны поражают своей невероятной скоростью.

Будь то дистанции на выносливость, такие как 400 метров, или эстафеты 4x100 — это завораживает. Мне просто приятно наблюдать за лёгкой атлетикой и видеть выдающихся спортсменов со всего мира. Это действительно впечатляет», — заявил Джеймс во время шоу GoJo & Golic.

Сейчас читают:
У Леброна почти нет шансов. Почему «Лейкерс» будут страдать в грядущем сезоне НБА У Леброна почти нет шансов. Почему «Лейкерс» будут страдать в грядущем сезоне НБА
Байлз необычно поздравила главную соперницу с победой. Такого от американки никто не ждал! Байлз необычно поздравила главную соперницу с победой. Такого от американки никто не ждал!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android