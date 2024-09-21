Дочь легенды НБА рассказала, как её ограбили на $ 5 под дулом пистолета

30-летняя американка Тейлор Пиппен, являющаяся дочерью бывшего профессионального баскетболиста, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз», двукратного олимпийского чемпиона США Скотти Пиппена, на своей странице в социальных сетях рассказала, как её ограбили на $ 5 под дулом пистолета.

Тейлор в социальных сетях стала играть с подписчиками в игру «два лживых, один правдивый факт». Она предложила поклонникам три варианта:

1. «Меня ограбили под дулом пистолета на $ 10»;

2. «Я устроила пожар»;

3. «Я официально слепая».

Через некоторое время она опубликовала запись: «Меня ограбили на $ 5 под дулом пистолета. Не волнуйтесь, меня это не травмировало, сейчас я над этим смеюсь». Детали происшествия не уточняются и подробной информации о данном ограблении нет.