Родман: иногда Мадонна заходила в раздевалку и просто сидела там, парни не возражали

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман поделился, что в 1990-х годах, когда они встречались, знаменитая певица и автор песен Мадонна приходила в раздевалку его команды.

«Я не очень люблю об этом говорить, но у нас с Мадонной были хорошие отношения. Мы были друзьями и встречались какое-то время. Было забавно, что она иногда заходила в раздевалку и просто сидела там.

Но это никому не мешало, парни не возражали. Я проводил с ней время, а потом возвращался к тренировкам и летел обратно в Лос-Анджелес. Всё шло своим чередом. Это было здорово», — поделился Родман в рамках подкаста Got Soul Podcast.