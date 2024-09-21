Спортивный портал представил список необычных достижений Леброна Джеймса за карьеру

Спортивный портал Give me Sport представил список необычных достижений 39-летнего звёздного баскетболиста клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса за карьеру.

Список необычных достижений Леброна:

6. Четыре MVP финала в трёх разных франшизах, что не удавалось никому. Леброн выигрывал звание MVP финала, представляя такие команды, как «Майами Хит» (дважды), «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Только двум игрокам в истории удалось получить MVP финала, играя за две разные франшизы. Карим Абдул-Джаббар за «Милуоки Бакс» и «Лейкерс», и Кавай Леонард, получивший награду в «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс»;

5. Количество очков в стадии плей-офф. У Джеймса 8162 очка в стадии на вылет, у ближайшего к нему легендарного Майкла Джордана — 5987. Также у Леброна 122 игры с 30+ очками за матч, у Джордана — 109;

4. Джеймсу принадлежит рекорд НБА по количеству игр плей-офф — 287. Также на стадии вылета у него больше всего матчей с 25 очками, пятью передачами и подборами — 153. У Джордана, идущего на втором месте, таких игр 73;

3. Шесть раз на стадии плей-офф Леброн набирал больше 450 очков, 150 подборов и 150 передач. Легендарный Ларри Бёрд, идущий на втором месте в данной статистике, смог только в одном розыгрыше набрать такие цифры. Также по одному разу это сумели сделать Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»);

2. У Джеймса больше всех очков за карьеру — 40 474. У Карима Абдул-Джаббара, находящегося на втором месте в данном рейтинге, — 38 387;

1. Больше всех проведённых подряд игр с 10+ очками за матч. У Леброна таких матчей — 1222. У идущего вторым Джордана — 866 игры подряд. Леброн набирает 10 и более очков в матче, начиная с 2007 года.