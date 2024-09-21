ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча открытия Единой лиги начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 21 сентября, стартует сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ. В матче открытия между собой сыграют действующий чемпион московский ЦСКА и вице-чемпион казанский УНИКС. Игра состоится в 14:00 мск.

Наблюдать за игрой открытия престижного баскетбольного турнира можно на телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты предстоящей встречи.

Напомним, ЦСКА в финале прошлого плей-офф обыграл УНИКС со счётом 4-1 и спустя два года вернул чемпионский трофей в Москву.

Команды из Москвы и Казани недавно играли между собой в рамках подготовки к новому сезону. В финале Суперкубка Единой лиги ЦСКА оказался сильнее УНИКСа со счётом 87:72.