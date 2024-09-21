Член Зала славы назвал самого искусного баскетболиста, которого он когда-либо видел

Член Зала славы баскетбола с 2017 года Трэйси Макгрэди назвал самого умелого баскетболиста, которого он когда-либо видел.

«Коби [Брайант] был самым искусным игроком, которого я когда-либо видел. Коби взял то, что было у Майкла [Джордана], но улучшил набор навыков, он лучше владел мячом, лучше бросал трёхочковые, у него было всё: и движения, и работа ног», — приводит слова Макгрэди Total Pro Sports.

Напомним, легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант был посмертно введён в состав Зала славы баскетбола в 2020 году и включён в список 75 лучших игроков в истории НБА.