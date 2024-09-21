Названы игроки НБА, против которых чаще всего нарушают правила за трёхочковой линией
Стало известно, против каких игроков Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) чаще всего были нарушены правила за трёхочковой линией. Такие статистические данные привёл портал ClutchPoints на своей странице в соцсети X:
- олимпийский чемпион и чемпион мира из баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден возглавил этот список с показателем в 628 фолов;
- на втором месте расположился игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — 264 фола;
- выступающий на позиции разыгрывающего за клуб «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард всего на один фол отстал от Карри — 263 фола;
- уже закончивший несколько лет назад карьеру игрок «Атланта Хокс» Лу Уильямс замкнул четвёрку лидеров с показателем в 251 фол.
Комментарии