Названы игроки НБА, против которых чаще всего нарушают правила за трёхочковой линией

Стало известно, против каких игроков Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) чаще всего были нарушены правила за трёхочковой линией. Такие статистические данные привёл портал ClutchPoints на своей странице в соцсети X: