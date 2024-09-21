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Названы игроки НБА, против которых чаще всего нарушают правила за трёхочковой линией

Названы игроки НБА, против которых чаще всего нарушают правила за трёхочковой линией
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Стало известно, против каких игроков Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) чаще всего были нарушены правила за трёхочковой линией. Такие статистические данные привёл портал ClutchPoints на своей странице в соцсети X:

  • олимпийский чемпион и чемпион мира из баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден возглавил этот список с показателем в 628 фолов;
  • на втором месте расположился игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — 264 фола;
  • выступающий на позиции разыгрывающего за клуб «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард всего на один фол отстал от Карри — 263 фола;
  • уже закончивший несколько лет назад карьеру игрок «Атланта Хокс» Лу Уильямс замкнул четвёрку лидеров с показателем в 251 фол.
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