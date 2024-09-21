Видео: смартфон выглядит миниатюрным в руках Кавая Леонарда

33-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, Кавай Леонард вновь стал обсуждаемой персоной в социальных сетях из-за размера рук после выложенного видео со скейтерской площадки.

Многие пользователи отмечают, что смартфон в руках двукратного чемпиона выглядит миниатюрно, а другие поклонники реагируют на улыбку Кавая, припоминая, как редко он показывает её на публике.

В период выступления Леонарда за клуб «Торонто Рэпторс» пресс-служба организации представила информацию, что расстояние от мизинца до большого пальца у форварда составляет 11,25 дюйма (28,58 см), а длина кисти — 9,75 дюйма (24,77 см). Кисть Кавая на 52% крупнее среднестатистического показателя у мужчин.