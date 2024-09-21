Американский форвард «Локо» объяснил, почему не выдвинулся на драфт НБА в первый раз

Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон прояснил, почему не стал изначально выдвигать свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2017 году. Примечательно, что Джонсон решил подать заявку на драфт год спустя, но ни одна команда не выбрала форварда.

— Ты отказался выставлять свою кандидатуру на драфт НБА в 2017 году, несмотря на то что по итогам того сезона NCAA попал в символическую сборную Big 5 (пяти старейших университетов Пенсильвании). Почему ты принял такое решение?

— На тот момент я закончил третий курс, и НБА как раз ввела правило, что третьекурсники тоже могут выставляться на драфт, а потом при необходимости ещё вернуться год доучиться. Но незадолго до драфта я получил травму кисти и решил как следует её залечить, — рассказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью баскетболиста «Локомотива-Кубань» Би Джея Джонсона на «Чемпионате».