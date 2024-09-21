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«С удовольствием согласился». Форвард «Локомотива» — о выступлении за сборную США

«С удовольствием согласился». Форвард «Локомотива» — о выступлении за сборную США
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Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон вспомнил период выступления за национальную команду США по баскетболу в 2021 году.

— У тебя на счету ещё есть два матча за сборную США — в ноябре 2021 года в отборе на чемпионат мира вы победили Кубу (95:90), а потом уступили Мексике (88:97). Помнишь эти матчи?
— Конечно. Когда меня позвали, я с удовольствием согласился — ведь это возможность не только лишний раз сыграть в команде с одними из лучших парней в Америке, но и представлять всю свою страну. Я очень благодарен за такое доверие. Кажется, я набирал по 13-14 очков (16 и 15 соответственно. — Прим. «Чемпионата»), — рассказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с баскетболистом «Локомотива-Кубань» Би Джеем Джонсоном на «Чемпионате».
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