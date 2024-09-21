Грузинский баскетболист рассказал, как хотел вернуться в НБА

25-летний американский профессиональный баскетболист грузинского происхождения, выступавший в сезоне-2023/2024 за клуб «Сан-Антонио Спёрс», Александр Мамукелашвили рассказал, как хотел вернуться в НБА.

«Когда Поп (Грег Попович. — Прим. «Чемпионата») назвал меня своим любимым игроком в конце прошлого сезона, в глубине души я подумал: «Надеюсь, это значит, что я вернусь». Но вы знаете, это бизнес. Столько всего происходит. Вы должны усвоить это, как только приходите в лигу. Люди могут любить вас за то, кто вы есть, но что-то может измениться в их взглядах, или что-то может пойти не так, как они хотят, поэтому они меняются и идут в другом направлении, отворачиваясь от вас.

У меня образовалась особая связь с Вемби (Виктором Вембаньямой. — Прим. «Чемпионата»). Мы оба любим настольные игры, мы оба соревнуемся, нам нравятся такие вещи, как Topgolf. Думаю, что связь стала ещё крепче, когда он пришёл со мной в грузинский ресторан в Нью-Йорке. Мы погрузились в мою культуру. Я говорил с ним о своей еде, и ему она понравилась. Я был просто счастлив, что у него не было проблем с желудком», — приводит слова Мамукелашвили издание Hoopshype.

В минувшем сезоне Алекснадр провёл в составе «Спёрс» 46 игр, набирая в среднем 4,1 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи.