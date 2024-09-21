Атаман: многие игроки НБА понимают, что Евролига — это соревнование уровня НБА

Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман объяснил, почему его команда подписала контракт с игроком сборной Турции, Джеди Османом, а также отметил высокий статус Евролиги по сравнению с Национальной баскетбольной Ассоциацией (НБА).

«Если бы это был другой игрок, у которого не было никакого европейского опыта в своей карьере, мы бы не совершали этот трансфер. Но у Джеди отличная карьера в НБА, и ему почти 29 лет. Ему не 32, 33 или 34 года, чтобы приехать в Европу, дабы закончить карьеру.

Джеди приехал в Европу, потому что не нашёл в НБА того, чего хотел. Он решил играть в Евролиге, потому что увидел и понял, как и многие другие игроки НБА, что Евролига — это соревнование уровня НБА. Иногда выше, чем уровень регулярного сезона в НБА», — приводит слова Атамана Eurohoops.