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Атаман: многие игроки НБА понимают, что Евролига — это соревнование уровня НБА

Атаман: многие игроки НБА понимают, что Евролига — это соревнование уровня НБА
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Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман объяснил, почему его команда подписала контракт с игроком сборной Турции, Джеди Османом, а также отметил высокий статус Евролиги по сравнению с Национальной баскетбольной Ассоциацией (НБА).

«Если бы это был другой игрок, у которого не было никакого европейского опыта в своей карьере, мы бы не совершали этот трансфер. Но у Джеди отличная карьера в НБА, и ему почти 29 лет. Ему не 32, 33 или 34 года, чтобы приехать в Европу, дабы закончить карьеру.

Джеди приехал в Европу, потому что не нашёл в НБА того, чего хотел. Он решил играть в Евролиге, потому что увидел и понял, как и многие другие игроки НБА, что Евролига — это соревнование уровня НБА. Иногда выше, чем уровень регулярного сезона в НБА», — приводит слова Атамана Eurohoops.

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