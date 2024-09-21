Андрей Кириленко рассказал, как учил английский в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, каким был его уровень английского перед первым сезоном в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз».

— Я совсем не знал английского. Всё, что знаю сейчас, я выучил в первые пару лет, и большую часть английского я освоил в раздевалке. Как бы странно это ни звучало.

— Кто был первым человеком, которого вы встретили?

— Думаю, сначала это были мальчики, подающие мячи. Но из игроков первыми, кого я встретил, были Дониэлл Маршалл и Брайан Рассел — они были важной частью команды.

А потом я познакомился с остальными, такими как Грег Остертэг, Карл Мэлоун, Джон Стоктон и другими. Когда видишь их в финале, думаешь: «О боже». А потом — видишь их на тренировочной площадке, — рассказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.