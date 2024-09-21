Кириленко вспомнил, как на тренировках в НБА изображал незнание английского языка

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал забавную историю, как в начале своей карьеры в НБА на тренировках под руководством Джерри Слоуна в «Юте Джаз» он делал вид, что не владеет английским языком.

— Каково было играть под руководством Джерри Слоуна? Все знают, что он всегда добивался успеха через упорный труд. Он был известен своей жёсткостью и сам играл за «Чикаго Буллз». Будучи молодым игроком, сталкивались ли вы с ситуациями, когда Слоун кричал на вас на тренировках, и вы притворялись, что не понимаете английский? Типа «я не понимаю, о чём ты говоришь». Вы когда-нибудь так делали, чтобы избежать его давления?

— Каждый день в течение первых трёх месяцев. Делал вид, что не понимаю: «Я не знаю, о чём ты говоришь. Не хочу это слышать». Он был строгим тренером. Вся система «Джаз» была отлаженной. Ты должен был быть частью этой системы, как шестерёнка в механизме. Мы повторяли упражнения до изнеможения, чтобы точно знать свои действия в любой момент игры.

Я знал расписание замен до минуты. Это казалось безумным, потому что мы играли с разными командами и сценариями. Как можно делать замены по расписанию? Нужно было адаптировать систему под разных соперников, иначе никак, — рассказал Кириленко в рамках подкаста Knuckleheads.