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Чемпион Евролиги бросил вызов действующим чемпионам НБА — «Бостону»

Чемпион Евролиги бросил вызов действующим чемпионам НБА — «Бостону»
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34-летний греческий профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Костас Слукас считает, что чемпион Евролиги «Панатинаикос» мог бы обыграть триумфаторов НБА «Бостон Селтикс» на стадионе «Олимпик Индур Холл».

«Если бы «Селтикс» приехали к нам, то у нас был бы шанс. Как сказал тренер, если они хотят называться чемпионами мира, они должны приехать и победить нас», — приводит слова Слукаса издание Basket News.

Ранее в июле главный тренер греческого клуба «Панатинаикос» Эргин Атаман, известный своей прямолинейностью и смелыми заявлениями, бросил вызов новоиспечённым чемпионам НБА — «Бостон Селтикс».

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