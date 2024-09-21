Кириленко: НБА — другой мир, а ты молодой парень из России, только начинаешь свой путь

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил о начальном периоде и адаптации в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Когда ты понял, что можешь играть в НБА и чувствуешь себя уверенно в лиге?

— Думаю, это произошло после первых пяти-шести игр. Даже когда я играл в Летней лиге и показывал хорошие результаты, то чувствовал, что нахожусь среди лучших. Это было как признание, своего рода награда. На предсезонных сборах я начал ощущать, что вписываюсь в команду. Но у меня всё ещё были сомнения, ведь я был молодым игроком, которому всего 21 год, и только начинал свою карьеру на самом высоком уровне.

Как я уже говорил, это было похоже на сон — быть в НБА, это как другой мир, где играют настоящие легенды. А ты — молодой парень из России, только начинаешь свой путь. Но после примерно пяти-шести игр я почувствовал, что нашёл своё место.

Большое спасибо Джерри Слоуну за то, что он ставил меня в правильные ситуации. Например, в некоторых играх он давал мне по 20-25 минут, но не сразу в стартовой пятёрке, а во второй команде, чтобы я мог адаптироваться. Иногда он выпускал меня против таких звёзд, как Гленн Робинсон, Рэй Аллен, Джамал Машбёрн и Аллен Хьюстон, чтобы я мог почувствовать настоящий уровень игры. Это был вызов. А потом я играл против второй команды и чувствовал себя увереннее, — сказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.