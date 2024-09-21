Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА крупно обыграл УНИКС в матче открытия Единой лиги

ЦСКА крупно обыграл УНИКС в матче открытия Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА, и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
71 : 55
УНИКС
Казань

Фото: РИА Новости

Лучшим в составе армейцев стал французский игрок Амат М'Бай, на счету которого 15 очков (один трёхочковый), семь подборов, одна передача и перехват. Новичок команды и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии Алекса Аврамович набрал 14 очков (два трёхочковых попадания), четыре подбора, пять передач и один перехват.

В составе УНИКСа отличились американец Девон Акун-Пёрселл и бельгиец Исмаэль Бако. Оба набрали по 12 очков. На счету Девона четыре подбора, одна передача и перехват.

Команды из Москвы и Казани недавно играли между собой в рамках подготовки к новому сезону. В финале Суперкубка Единой лиги ЦСКА оказался сильнее УНИКСа со счётом 87:72.

Следить за матчами:
ЦСКА снова сильнее УНИКСа, а призёр Олимпиады провёл шикарный дебют! Единая лига — LIVE
Live
ЦСКА снова сильнее УНИКСа, а призёр Олимпиады провёл шикарный дебют! Единая лига — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android