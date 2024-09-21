ЦСКА крупно обыграл УНИКС в матче открытия Единой лиги

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА, и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).

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Лучшим в составе армейцев стал французский игрок Амат М'Бай, на счету которого 15 очков (один трёхочковый), семь подборов, одна передача и перехват. Новичок команды и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии Алекса Аврамович набрал 14 очков (два трёхочковых попадания), четыре подбора, пять передач и один перехват.

В составе УНИКСа отличились американец Девон Акун-Пёрселл и бельгиец Исмаэль Бако. Оба набрали по 12 очков. На счету Девона четыре подбора, одна передача и перехват.

Команды из Москвы и Казани недавно играли между собой в рамках подготовки к новому сезону. В финале Суперкубка Единой лиги ЦСКА оказался сильнее УНИКСа со счётом 87:72.