224-сантиметровый баскетболист охватил четырёх партнёров на командной фотографии

Сербский баскетболист, играющий на позиции центрового в турецком баскетбольном клубе «Фенербахче», Бобан Марьянович настолько велик, что способен обнять сразу четырёх товарищей по команде.

Бобан Марьянович в компании своей команды Фото: BasketNews в социальных сетях

Напомним, Марьянович перебрался в «Фенербахче» в этом году. До этого несколько сезонов он играл за «Хьюстон Рокетс» в лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне в среднем за встречу Марьянович набирал 3,2 очка, делал 2,3 подбора, а также отдавал 0,4 передачи.

224-сантиметровый Марьянович реализовал два трёхочковых подряд во время прощального матча словенского разыгрывающего Горана Драгича.