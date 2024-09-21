«Зенит» — МБА-МАИ: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 19:00

Сегодня, 21 сентября, стартовал сезон-2024/2025 Единой лиги. Во втором матче игрового дня сыграют бронзовый призёр прошлого розыгрыша санкт-петербургский «Зенит» и московский МБА-МАИ. Старт встречи намечен на 19:00 мск.

Наблюдать за матчем между «Зенитом» и МБА-МАИ можно на телеканале «Старт», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты предстоящей игры.

Напомним, «Зенит» в плей-офф прошлого сезона уступил будущему победителю турнира ЦСКА со счётом 2-4, а в матче за третье место оказался сильнее «Локомотива-Кубань» с результатом 3-1. МБА-МАИ пробился в стадию плей-ин, где сперва обыграл «Автодор» (85:79), а затем уступил «Самаре» (77:85) в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф.