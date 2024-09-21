В Сети появилось видео с баскетболистом ростом 220 см, который учится в седьмом классе

В Сети появилось видео, на котором ученик седьмого класса ростом 220 см играет в баскетбол со своими сверстниками. Юношу зовут Джереми Гойер. Ему 13 лет. Он учится в одной из школ Квебека, Канада.

Напомним, в этом году национальная команды Канады приняла участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборной удалось победить в трёх матчей, одолев по очереди представителей Греции, Австралии и Испании.

Однако в четвертьфинале канадцы уступили национальной команде Франции со счётом 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Ранее 224-сантиметровый баскетболист охватил четырёх партнёров на командной фотографии.