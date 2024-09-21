«Один из лучших в истории России». Фанатский аккаунт клуба НБА — об Алексее Шведе

Фанатский аккаунт клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» выпустил видео на тему «Что стало с теми, кто играл за «Нью-Йорк» образца сезона-2014/2015, когда «Никс» выдали за сезон 17 побед и 65 поражений».

Российский разыгрывающий Алексей Швед обозначен в нём, как «один из лучших баскетболистов в истории России, сейчас играет в Китае».

Алексей Швед Фото: Кадр из видео

Напомним, Алексей Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.